«Салават Юлаев» – главный претендент на Радулова. «Ак Барс» может обменять игрока

может вернуться в .

рассматривает варианты обмена 36-летнего нападающего. По данным «Матч ТВ», уфимская команда является главным претендентом на Радулова.

Отмечается, что у клуба имеется достаточно денег под потолком зарплат, а нападающий Джош Хо‑Сэнг находится в списке травмированных.

К тому же у Радулова хорошие отношения с нынешним главным тренером уфимского клуба Виктором Козловым.

Форвард уже выступал за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году он вместе с клубом выиграл Кубок Гагарина.

Радулов может пропустить предстоящий матч «Ак Барса» против «Нефтехимика», потому что тренер Олег Знарок перевел хоккеиста в неиграющую тройку.

В 22 матчах текущего сезона у нападающего 15 (8+7) очков. В последних 9 матчах в его активе всего 2 (0+2) балла.