Владелицы «Оттавы» рассматривают вариант продажи команды.

Они наняли инвестиционный банк для изучения возможности продажи клуба , сообщает TSN со ссылкой на Sportico.

По данным издания, семья Мелник наняла нью-йоркскую фирму Galatioto Sports Partners, чтобы попытаться продать франшизу.

Sportico отмечает, что совет директоров «Сенаторс» «уже провел переговоры с банкирами» и «существует значительный интерес к франшизе».

Напомним, после смерти , купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

На данный момент стоимость команды оценивается в 655 млн долларов.

«Оттава» достигла соглашения с инвесторами насчет строительства новой арены в центре города