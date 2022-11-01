Дочери Мелника рассматривают возможность продажи «Оттавы». Стоимость клуба оценивается в 655 млн долларов (Sportico)
Владелицы «Оттавы» рассматривают вариант продажи команды.
Они наняли инвестиционный банк для изучения возможности продажи клуба НХЛ, сообщает TSN со ссылкой на Sportico.
По данным издания, семья Мелник наняла нью-йоркскую фирму Galatioto Sports Partners, чтобы попытаться продать франшизу.
Sportico отмечает, что совет директоров «Сенаторс» «уже провел переговоры с банкирами» и «существует значительный интерес к франшизе».
Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.
На данный момент стоимость команды оценивается в 655 млн долларов.
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