Умер владелец «Оттавы» Юджин Мелник. Ему было 62 года

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Умер владелец «Оттавы» Юджин Мелник, ему было 62 года.

«Семья Юджина Мелника и «Оттава» с огромной скорбью сообщают о его кончине из-за болезни, с которой он боролся решительно и мужественно», – говорится в сообщении «Сенаторс». 

В нем не говорится, с каким заболеванием боролся Мелник. Известно, что в 2015 году ему сделали пересадку печени. 

«Несмотря на успех в бизнесе, больше всего он был увлечен нашей игрой и своей командой.

Юджин часто высказывался категорически, но сохранял непоколебимую приверженность игре и своим корням. Он любил надевать свитер «Сенаторс» и болеть за них. Это была его любимая команда.

От имени НХЛ я выражаю глубочайшие соболезнования дочерям Юджина Анне и Оливии, всей его большой семье и всем тем, кому он помогал», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн

Мелник, чьи родители были выходцами из Украины, стал владельцем «Оттавы» в 2003 году. Это произошло после прохождения канадским клубом процедуры банкротства. 

Лучшими результатами «Сенаторс» при его владении стали выход в финал Кубка Стэнли в 2007 году и в финал Восточной конференции в 2017 году. 

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