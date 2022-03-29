Умер владелец «Оттавы» Юджин Мелник, ему было 62 года.

«Семья Юджина Мелника и с огромной скорбью сообщают о его кончине из-за болезни, с которой он боролся решительно и мужественно», – говорится в сообщении «Сенаторс».

В нем не говорится, с каким заболеванием боролся Мелник. Известно, что в 2015 году ему сделали пересадку печени.

«Несмотря на успех в бизнесе, больше всего он был увлечен нашей игрой и своей командой.

Юджин часто высказывался категорически, но сохранял непоколебимую приверженность игре и своим корням. Он любил надевать свитер «Сенаторс» и болеть за них. Это была его любимая команда.

От имени НХЛ я выражаю глубочайшие соболезнования дочерям Юджина Анне и Оливии, всей его большой семье и всем тем, кому он помогал», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Мелник, чьи родители были выходцами из Украины, стал владельцем «Оттавы» в 2003 году. Это произошло после прохождения канадским клубом процедуры банкротства.

Лучшими результатами «Сенаторс» при его владении стали выход в финал Кубка Стэнли в 2007 году и в финал Восточной конференции в 2017 году.