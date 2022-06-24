«Оттава» достигла соглашения с инвесторами насчет строительства новой арены в центре города

«Оттава» достигла соглашения с инвесторами насчет строительства новой арены.
Клуб подписал меморандум о взаимопонимании с Национальной комиссией по капиталу и другими инвесторами по поводу строительства арены в центре города.
До заключения сделки остается еще несколько шагов, в том числе завершение работы над договором аренды земли.
«Сенаторс» изначально договорились о строительстве арены в перспективном районе LeBreton Flats еще в 2016 году, но тогда соглашение развалилось.
Причиной этого стал конфликт между покойным ныне владельцем клуба Юджином Мелником и его деловым партнером Джоном Радди, который привел к судебным процессам.
Сообщалось, что обеспечение заявки на строительство новой арены было одним из последних действий Мелника перед уходом из жизни в марте.
Сейчас «Оттава» играет на арене Canadian Tire Centre, которая расположена примерно в 25 минутах езды от центра города, но в часы пик время в пути может увеличиваться до 45 минут.