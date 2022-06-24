«Оттава» достигла соглашения с инвесторами насчет строительства новой арены в центре города

достигла соглашения с инвесторами насчет строительства новой арены.

Клуб подписал меморандум о взаимопонимании с Национальной комиссией по капиталу и другими инвесторами по поводу строительства арены в центре города.

До заключения сделки остается еще несколько шагов, в том числе завершение работы над договором аренды земли.

«Сенаторс» изначально договорились о строительстве арены в перспективном районе LeBreton Flats еще в 2016 году, но тогда соглашение развалилось.

Причиной этого стал конфликт между покойным ныне владельцем клуба и его деловым партнером Джоном Радди, который привел к судебным процессам.

Сообщалось, что обеспечение заявки на строительство новой арены было одним из последних действий Мелника перед уходом из жизни в марте.

Сейчас «Оттава» играет на арене , которая расположена примерно в 25 минутах езды от центра города, но в часы пик время в пути может увеличиваться до 45 минут.