«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 15-я (Sportico)

Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона рейтинги бизнес НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл деньги Хоккей

Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.

Первое место в списке занял «Торонто». Стоимость команды оценивается в 2,12 миллиарда долларов.

На второй позиции расположились «Рейнджерс» со стоимостью 2,01 миллиарда. Третьим стал «Монреаль» – 1,7 миллиарда.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Торонто» – 2,12 миллиарда долларов

2. «Рейнджерс» – 2,01 

3. «Монреаль» – 1,7

4. «Чикаго» – 1,44

5. «Бостон» – 1,41 

6. «Лос-Анджелес» – 1,39 

7. «Филадельфия» – 1,35 

8. «Эдмонтон» – 1,29 

9. «Вашингтон» – 1,22 

10. «Детройт» – 1,12 

11. «Ванкувер» – 1 

12. «Вегас» – 975 миллионов

13. «Айлендерс» – 920 

14. «Даллас» – 915 

15. «Тампа» – 910 

16. «Питтсбург» – 900 

17. «Сиэтл» – 890 

18. «Колорадо» – 875 

19. «Калгари» – 870 

20. «Миннесота» – 850 

21. «Нью-Джерси» – 825 

22. «Виннипег» – 805 

23. «Нэшвилл» – 775 

24. «Сент-Луис» – 770 

25. «Анахайм» – 765 

26. «Сан-Хосе» – 755 

27. «Оттава» – 655 

28. «Баффало» – 635 

29. «Каролина» – 615 

30. «Коламбус» – 600 

31. «Флорида» – 595 

32. «Аризона» – 465 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные