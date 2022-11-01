«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 15-я (Sportico)

Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов .

Первое место в списке занял «Торонто». Стоимость команды оценивается в 2,12 миллиарда долларов.

На второй позиции расположились со стоимостью 2,01 миллиарда. Третьим стал «Монреаль» – 1,7 миллиарда.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. – 2,12 миллиарда долларов

2. «Рейнджерс» – 2,01

3. «Монреаль» – 1,7

4. – 1,44

5. – 1,41

6. «Лос-Анджелес» – 1,39

7. «Филадельфия» – 1,35

8. «Эдмонтон» – 1,29

9. – 1,22

10. – 1,12

11. «Ванкувер» – 1

12. «Вегас» – 975 миллионов

13. «Айлендерс» – 920

14. «Даллас» – 915

15. – 910

16. – 900

17. «Сиэтл» – 890

18. «Колорадо» – 875

19. «Калгари» – 870

20. – 850

21. «Нью-Джерси» – 825

22. «Виннипег» – 805

23. «Нэшвилл» – 775

24. «Сент-Луис» – 770

25. «Анахайм» – 765

26. «Сан-Хосе» – 755

27. «Оттава» – 655

28. «Баффало» – 635

29. «Каролина» – 615

30. «Коламбус» – 600

31. «Флорида» – 595

32. «Аризона» – 465