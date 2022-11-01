«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 15-я (Sportico)
Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ.
Первое место в списке занял «Торонто». Стоимость команды оценивается в 2,12 миллиарда долларов.
На второй позиции расположились «Рейнджерс» со стоимостью 2,01 миллиарда. Третьим стал «Монреаль» – 1,7 миллиарда.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Торонто» – 2,12 миллиарда долларов
2. «Рейнджерс» – 2,01
3. «Монреаль» – 1,7
4. «Чикаго» – 1,44
5. «Бостон» – 1,41
6. «Лос-Анджелес» – 1,39
7. «Филадельфия» – 1,35
8. «Эдмонтон» – 1,29
9. «Вашингтон» – 1,22
10. «Детройт» – 1,12
11. «Ванкувер» – 1
12. «Вегас» – 975 миллионов
13. «Айлендерс» – 920
14. «Даллас» – 915
15. «Тампа» – 910
16. «Питтсбург» – 900
17. «Сиэтл» – 890
18. «Колорадо» – 875
19. «Калгари» – 870
20. «Миннесота» – 850
21. «Нью-Джерси» – 825
22. «Виннипег» – 805
23. «Нэшвилл» – 775
24. «Сент-Луис» – 770
25. «Анахайм» – 765
26. «Сан-Хосе» – 755
27. «Оттава» – 655
28. «Баффало» – 635
29. «Каролина» – 615
30. «Коламбус» – 600
31. «Флорида» – 595
32. «Аризона» – 465
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