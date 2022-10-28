Брайан Бурк: «Клубы НХЛ танкуют, есть неопровержимые доказательства. Лига не просто так сделала драфт-лотерею»

недоволен, что команды намеренно проигрывают ради высокого драфт-пика.

Танкинг – сленговое название стратегии, когда клуб может проигрывать как можно больше матчей, чтобы оказаться внизу турнирной таблицы и выбирать первым на драфте.

«Это эффективный способ перестройки команды? Да, если у вас попросту отсутствует честность и характер. Потому что это затрагивает саму суть игры.

НХЛ сделала драфт-лотерею не просто так. Потому что есть неопровержимые доказательства того, что команды танкуют, а их нельзя вознаграждать.

Но это должен быть самый маленький пластырь, который вы наложите, чтобы залечить рану», – сказал президент по хоккейным операциям.

В число фаворитов следующего драфта-2023 входят канадец Коннор Бедард и россиянин Матвей Мичков.