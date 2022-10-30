«Флорида» нанесла 58 бросков в створ в матче с «Оттавой» и обновила клубный рекорд. 

нанесла 58 бросков в створ в матче с «Оттавой» и обновила клубный рекорд.

«Пантерс» обыграли «Сенаторс» (5:3) в матче регулярного чемпионата . Южанам удалось перебросать соперника со счетом 58:26 (26:4 – в первом периоде).

Это новый рекорд клуба по броскам в створ за один матч. Ранее «Флориде» 4 раза удавалось нанести по 55 бросков.

Вратарь канадского клуба парировал 53 броска из 58.

Отметим, что рекорды лиги по броскам в створ за матч принадлежат «Бостону». В марте 1991 года «Брюинс» нанесли 73 броска по воротам «Квебека» (3:3), что стало рекордом для матчей с овертаймом.

Для игр без овертайма лучшим остается достижение «мишек» от декабря 1970 года – 72 броска по воротам «Баффало» (8:2).