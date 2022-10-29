Никитин о 2:0 с «Торпедо»: «Непростая игра. Здорово, что Каюмов оформил дубль»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0).

«Правильно сказал Ларионов, что игра в напряжении держала обе команды, а также болельщиков. Непростая игра, непростой соперник. Благодарны ребятам, что сумели выполнить установку, но где-то в атаке у нас сегодня не получилось. Забили важные голы. Здорово, что Каюмов оформил дубль.

Физическое состояние игроков – это проблема всех команд, поскольку график у всех одинаковый. Здесь характер, мастерство и бытовая дисциплина выходят на первый план. Я сейчас ребятам после матча сказал, что праздновать не надо. Нужно готовиться к следующему матчу.

Игра Бута? Раз попадает в заявку, значит прогрессирует. Всем шанс предоставляется, но не все им пользуются. Я считаю, что Даниил им пользуется. Сегодня ему помогли партнеры – и Шалунов, и Каюмов. Они много черновой работы выполнили.

Бут – молодой парень, ему непросто быстро сориентироваться в ситуации. Есть перспективы у него, мы его поддерживаем. Нельзя на него очень многое сейчас взвалить. Целеустремленность и работоспособность позволят ему прогрессировать», – сказал .