КХЛ. «Авангард» примет «Адмирал», «Металлург» против «Трактора», СКА в гостях у «Динамо»
«Динамо» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» сыграет с «Трактором», «Локомотив» – с «Торпедо».
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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