КХЛ. «Авангард» примет «Адмирал», «Металлург» против «Трактора», СКА в гостях у «Динамо»

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«Динамо» примет СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» сыграет с «Трактором», «Локомотив» – с «Торпедо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Адмирал
Дата проведения
28 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Трактор
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Торпедо
Дата проведения
28 октября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Нефтехимик
Дата проведения
28 октября, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – СКА
Дата проведения
28 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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