СКА попросил КХЛ оценить слова Никитина о судействе. Тренер «Локомотива» заявил: «Яшкина не должно было быть на площадке»
СКА обратился в КХЛ с жалобой на высказывание Игоря Никитина о судействе.
Питерская команда победила «Локомотив» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
СКА написал письмо в СДК КХЛ с просьбой рассмотреть слова главного тренера ярославской команды Игоря Никитина, который заявил, что «Яшкина не должно было быть на площадке».
Это высказывание специалиста связано с эпизодом из третьего периода игры, когда Яшкин ударил клюшкой в лицо игроку «Локомотива» Александру Волкову.
Арбитры не зафиксировали нарушения в данном эпизоде, а через минуту после этого Яшкин забил гол, который принес СКА победу.
Отметим, что КХЛ признала состоятельными претензии «Локомотива» по судейству в матче со СКА.
Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол
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