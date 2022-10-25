СКА попросил КХЛ оценить слова Никитина о судействе. Тренер «Локомотива» заявил: «Яшкина не должно было быть на площадке»

обратился в КХЛ с жалобой на высказывание Игоря Никитина о судействе.

Питерская команда победила (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

СКА написал письмо в СДК КХЛ с просьбой рассмотреть слова главного тренера ярославской команды , который заявил, что «Яшкина не должно было быть на площадке».

Это высказывание специалиста связано с эпизодом из третьего периода игры, когда Яшкин ударил клюшкой в лицо игроку «Локомотива» Александру Волкову.

Арбитры не зафиксировали нарушения в данном эпизоде, а через минуту после этого Яшкин забил гол, который принес СКА победу.

Отметим, что признала состоятельными претензии «Локомотива» по судейству в матче со СКА.

Кажется, СКА помогли судьи: Яшкин ударил соперника по лицу клюшкой и тут же забил победный гол