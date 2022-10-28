Ларионов о поражении 0:2: «Локомотив» сыграл лучше и победил заслуженно. Хорошая команда должна преодолевать плотную оборону»

высказался после поражения от со счетом 0:2.

– Игра до самого конца всех держала в напряжении. Мы пытались ее спасти, но не хватило то ли времени, то ли сил.

Тем не менее, надо признать, что «Локомотив» победил заслуженно. Соперник играл лучше.

– «Торпедо» не забило. Сами не смогли или соперник не позволил?

– И то, и другое. Под соперника всегда приходится подстраиваться. И ссылаться на то, что ярославцы нам забить не дали – неправильно.

Хорошая команда должна преодолевать даже такую плотную оборону, которой славится «Локомотив». Не хочется оправдываться и говорить про потери в составе.

Хотя у нас не такая длинная скамейка игроков, чтобы заменить тех, кто выпал. Но это часть процесса. В таком напряженном графике все матчи выигрывать невозможно, – сказал главный тренер .