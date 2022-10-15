Кравец о 3:4 от «Адмирала»: «Совершенно разные три периода, первые – целиком за «Авангардом». Надо не доводить до такого результата, когда выигрываешь 3:1»

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Михаил Кравец высказался о поражении «Авангарда» от «Адмирала».

Омская команда потерпела поражение в серии буллитов (3:4 Б).

«В принципе, очень непростая игра. Совершенно разные три периода. Первый и второй целиком за нами: хорошая игра, много моментов. Нужно не растрачивать эти моменты, а стараться забить. Нужно, конечно, добивать соперника.

Третий период вроде бы боролись, но не настолько, как нужно, чтобы побеждать в таких играх. Досадные два гола, пропущенные на недоработке в концовке. Овертайм, считаю, соперник сыграл посильнее. Мы очень мало моментов создали.

Буллиты – это уже мастерство. Здесь решает мастерство игроков, вратарей. И так мы это тренируем – надо тренировать еще больше. Но самое главное – не доводить до такого результата игру, которую ты выигрываешь 3:1», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда»

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