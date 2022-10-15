Кравец об игре Сведберга: «У нас критиковать все мастера. Пусть тот, кто критикует, выйдет на лед и покажет, как нужно делать»

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Михаил Кравец высказался об игре защитника Виктора Сведберга.

«У нас критиковать все мастера, поэтому тот, кто критикует, пусть выйдет на лед и покажет, как нужно делать.

Виктор – большой, с длинной клюшкой. Сегодня, я считаю, он достаточно хорошо отыграл. Его конек, я думаю, это меньшинство. Его тоже нужно использовать. Мы не можем играть все время в шесть защитников.

Сейчас поправляется Ярош, значит, где-то будет ротация. То, что критикуют, я считаю, Виктор работает, старается. Такой уровень у него мастерства. Я считаю, что за эти две игры у него было больше плюсов, чем минусов», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» после поражения от «Адмирала» (3:4 Б).

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