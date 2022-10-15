У «Авангарда» 11 поражений и 7 побед в сезоне. Омичи взяли очки в обоих матчах после отставки Рябыкина
«Авангард» потерпел одиннадцатое поражение в сезоне.
Сегодня омская команда проиграла «Адмиралу» в серии буллитов (3:4).
«Авангард» провел второй матч после увольнения Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера. В обеих играх омичи набрали очки – ранее они обыграли «Амур» (4:1).
Всего на счету «Авангарда» в регулярном 7 побед и 11 поражений в сезоне Фонбет КХЛ. Следующий матч омская команда проведет 17 октября – против «Металлурга».
После 18 проведенных матчей «Авангард» набрал 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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