У «Авангарда» 11 поражений и 7 побед в сезоне. Омичи взяли очки в обоих матчах после отставки Рябыкина

потерпел одиннадцатое поражение в сезоне.

Сегодня омская команда проиграла в серии буллитов (3:4).

«Авангард» провел второй матч после увольнения с поста главного тренера. В обеих играх омичи набрали очки – ранее они обыграли «Амур» (4:1).

Всего на счету «Авангарда» в регулярном 7 побед и 11 поражений в сезоне Фонбет . Следующий матч омская команда проведет 17 октября – против «Металлурга».

После 18 проведенных матчей «Авангард» набрал 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.