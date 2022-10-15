Тамбиев о 4:3 с «Авангардом»: «Такие победы вдохновляют команду, запоминаются. «Адмирал» проявил характер, силу воли»

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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Авангардом».

Клуб из Владивостока одержал победу в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в серии буллитов (4:3 Б).

«Конечно, мы очень довольны, что смогли переломить не в нашу пользу складывающийся матч. Тем более здесь, в присутствии полной арены, против «Авангарда».

Такие победы вдохновляют команду. Команда проявила характер, силу воли. Такие победы запоминаются. Благодарен ребятам, что играли до конца. После второго периода сделали перестановки в звеньях – это сработало», – сказал Тамбиев. 

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