Тамбиев о 4:3 с «Авангардом»: «Такие победы вдохновляют команду, запоминаются. «Адмирал» проявил характер, силу воли»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Авангардом».
Клуб из Владивостока одержал победу в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в серии буллитов (4:3 Б).
«Конечно, мы очень довольны, что смогли переломить не в нашу пользу складывающийся матч. Тем более здесь, в присутствии полной арены, против «Авангарда».
Такие победы вдохновляют команду. Команда проявила характер, силу воли. Такие победы запоминаются. Благодарен ребятам, что играли до конца. После второго периода сделали перестановки в звеньях – это сработало», – сказал Тамбиев.
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