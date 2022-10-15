Найт сыграет в первом звене «Авангарда» в матче с «Адмиралом», Пайгин (199 см) дебютирует в паре со Сведбергом (203 см)
Корбан Найт сыграет в 1-м звене «Авангарда» в матче с «Адмиралом», Зият Пайгин дебютирует.
Омский клуб назвал состав на сегодняшний матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом».
Канадский нападающий Корбан Найт сыграет в центре первого звена с Ридом Буше и Владимиром Ткачевым.
Защитник Зият Пайгин (199 см), выменянный на днях у «Торпедо», дебютирует за новую команду. Он сыграет в паре с Виктором Сведбергом (203 см).
Состав «Авангарда»:
Демченко (Галимов);
Шарипзянов – Береглазов, Ткачев – Найт – Буше;
Сведберг – Пайгин, Грицюк – Бродхерст – Толчинский;
Белов – Чистяков, Дедунов – Дергачев – Жарков;
Гуляев, Круженков – Малыхин – Телегин.
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