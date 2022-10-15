Найт сыграет в первом звене «Авангарда» в матче с «Адмиралом», Пайгин (199 см) дебютирует в паре со Сведбергом (203 см)

Корбан Найт сыграет в 1-м звене в матче с , Зият Пайгин дебютирует.

Омский клуб назвал состав на сегодняшний матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

Канадский нападающий сыграет в центре первого звена с Ридом Буше и Владимиром Ткачевым.

Защитник Зият Пайгин (199 см), выменянный на днях у «Торпедо», дебютирует за новую команду. Он сыграет в паре с Виктором Сведбергом (203 см).

Состав «Авангарда»:

Демченко (Галимов);

Шарипзянов – Береглазов, Ткачев – Найт – Буше;

Сведберг – Пайгин, Грицюк – Бродхерст – Толчинский;

Белов – Чистяков, Дедунов – Дергачев – Жарков;

Гуляев, Круженков – Малыхин – Телегин.