Найт сыграет в первом звене «Авангарда» в матче с «Адмиралом», Пайгин (199 см) дебютирует в паре со Сведбергом (203 см)

Теги Авангард КХЛ Адмирал Корбан Найт Зият Пайгин Хоккей

Корбан Найт сыграет в 1-м звене «Авангарда» в матче с «Адмиралом», Зият Пайгин дебютирует.

Омский клуб назвал состав на сегодняшний матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом». 

Канадский нападающий Корбан Найт сыграет в центре первого звена с Ридом Буше и Владимиром Ткачевым. 

Защитник Зият Пайгин (199 см), выменянный на днях у «Торпедо», дебютирует за новую команду. Он сыграет в паре с Виктором Сведбергом (203 см). 

Состав «Авангарда»: 

Демченко (Галимов);

Шарипзянов – Береглазов, Ткачев – Найт – Буше;

Сведберг – Пайгин, Грицюк – Бродхерст – Толчинский;

Белов – Чистяков, Дедунов – Дергачев – Жарков;

Гуляев, Круженков – Малыхин – Телегин.

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