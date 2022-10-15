Кудашов о поражении от «Сибири»: «Думаю, болельщикам понравилась игра – такой праздник с овертаймом и буллитами. Игра была равная, поэтому так и закончилась»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча с .

Московский клуб потерпел поражение в серии буллитов (3:4).

– Думаю, получилась интересная игра, которая болельщикам понравилась. Сегодня такой праздник с овертаймом и буллитами. Игра была равная, поэтому так и закончилась.

– Максим Джиошвили – большой и фактурный нападающий. Вы сразу знали о его потенциале или для вас это тоже сюрпризом стало?

– Во-первых, он доказывал многие годы в Высшей лиге, что он не только мощный форвард, но и созидательный. Во-вторых, его подтягивали в прошлом году, но меня не было, и я не мог оценить, как он зашел. Не всегда легко прийти из Высшей лиги в и попасть в скорость. Это очень сложный переходный момент. В этом году он с лагеря развития начал пахать. До сих пор здесь и все довольны.

– Может он еще больше прогрессировать?

– Он только начал играть, поэтому давайте подождем с выводами. Я думаю, что да. Если он в ВХЛ вышел в лидеры, до отъезда в Америку был в лидерах по своему возрасту. Максим и сейчас в хорошей форме и является одним из ведущих игроков. У нас вообще нет явных лидеров – все вносят свой вклад.

– Расстроились, что в овертайме не засчитали шайбу?

– Хочется всегда выигрывать. Расстроился, не расстроился – там дальше буллиты были, работать нужно.

– Сказалось ли на раннее начало?

– Нет.

– Что произошло после первого периода? Казалось, контролировали игру, вели 2:0.

– Первоначально рассчитывали на тяжелую равную игру. Она такой и получилась, но не вся была таковой. Временами мы владели преимуществом, временами – «Сибирь». Поэтому ничего здесь необычного. Как ожидали, так и получилось.

– Сегодня была необычная буллитная серия с большим количеством голов. Не желаете о выборе?

– Сейчас, конечно, я бы сделал другое, но знать бы, что будет… Давайте похвалим ребят, которые здорово исполняли, забивали. Здесь надо искать плюсы.

– Когда возвращается ?

– Со следующей игры. Температуры нет, ничего такого нет, – сказал Кудашов.