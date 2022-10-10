Алексей Кудашов: «Динамо» 11 лет не выигрывало в Магнитогорске. Стояла мини-задача прервать серию – команда справилась»

рассказал о победе над со счетом 3:1.

– В первую очередь, не знаю, знает ли об этом кто-то или нет: у нас ровно 11 лет «Динамо» не выигрывало в Магнитогорске. Поэтому сегодня мини-задача стояла прервать эту серию, команда с ней справилась.

Если по игре говорить: работали, работали, наработали сегодня на победу.

С первой до последней минуты как включились, все пахали, и в атаке, и в обороне и самоотверженно, с полной самоотдачей. Такой вот результат и получился.

– Вы напомнили, что последний раз «Динамо» выигрывало в Магнитогорске в 2011-м году. А игрокам, когда давали установку на матч, вы этот факт упоминали?

– Да. Это был основной пункт на сегодняшнюю игру.

– По вашим ощущениям, энергии и заряда хватило на все три периода?

– Нет, был момент, когда «Магнитка» перехватывала инициативу. Но сыграли правильно по заданию, где в среднюю зону вывели шайбу, где-то завезли в зону соперника, дали вовремя поменяться.

Мы не переигрывали смены. Надо отдать должное «Металлургу» второй период они всегда хорошо играют, накладывают смены, зажимают соперника, и он иногда теряет силы.

Мы не дали этого сделать, практически несколько смен таких всего было. Поэтому ровно все игроки сыграли, не переигрывали и сэкономили силы, сказал главный тренер московского .