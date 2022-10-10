КХЛ объявила о старте голосования болельщиков по выбору игроков на Матч звезд

Началось голосования болельщиков по выбору хоккеистов на .

Команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева встретятся в Мастер-шоу и турнире «3 на 3».

«В рамках проведения звездного уикэнда в Челябинске команды будут разбиты на четыре команды по дивизиональному принципу.

Болельщики в рамках голосования определят одного вратаря, одного защитника и двух нападающих в каждую команду.

Впервые Мастер-шоу пройдет в два дня! В субботу 10 декабря состоится первая часть Мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день – продолжение Мастер-шоу, матч за третье место и финал», – сообщается на сайте лиги.

Голосование болельщиков продлится до 18 октября.