Шевченко о селекции в клубах КХЛ: «Предложений из Северной Америки – ноль. Игроки из НХЛ рассматривают лигу 6-7-м вариантом»
Алексей Шевченко объяснил, почему клубы КХЛ не могут рассчитывать на усиление игроками из НХЛ.
«Я разговаривал с двумя хорошими менеджерами хороших клубов, у которых проблемы с легионерами. Говорю: этот иностранец играет плохо, есть деньги, есть возможность взять игроков.
Предложений из Северной Америки – ноль, зеро. Россия встала в очередь не только за Швейцарией. Так было и раньше чаще всего.
Теперь хоккеисты из Северной Америки, которые не пробились в НХЛ, которые готовы уехать, рассматривают КХЛ шестым-седьмым вариантом.
Швейцария, Швеция, Финляндия, Чехия, Германия. Все что угодно. Британия даже. Все что угодно, только не КХЛ. Боятся.
Игроков, которые выступают в России, просят звонить, объяснять, что они в безопасности, здесь платят деньги, все в порядке с оплатой, условиями. Никак», – сказал журналист.
Комментарии