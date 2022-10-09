Юрий Новиков: «Гарипов не сдался и сражается. Это говорит о его бойцовских качествах»

поделился мнением об игре голкипера за .

В начале сезона «Трактор» выставил хоккеиста на драфт отказов, а после перехода в «Нефтехимик» голкипер одержал шесть побед подряд.

– Мы с ним не друзья, но все-таки знакомы. Гарипов был третьим вратарем у нас в молодежной сборной России на ЧМ-2011. Надо похвалить Валерия Брагина – тогда была команда по энергетике и по духу.

Роль третьего вратаря – сложная, и человек может закапризничать. Но Эмиль был командным игроком и очень хорошо себя вел. Также я помню, когда работал в пермском «Молоте», он против моей команды очень сильно сыграл и меня после этого отправили в отставку. Он выполнил свою работу на пятерку, а я – на минус.

Гарипов – очень хороший, спокойный, правильный человек. Но случился сбой. Травмы, еще что-то – и спортивная жизнь пошла в другую сторону. Сейчас очень радуюсь его успехам. Он не сдался и сражается. Это говорит о его бойцовских качествах. Можно только пожелать ему всего хорошего, здоровья и чтобы не было травм. Он еще может сказать свое серьезное вратарское слово.

– Получается, он нашел свою команду?

– Игроку, а особенно вратарю, очень важно найти свою команду, свой коллектив, своего тренера. Надо чувствовать, где вратарю надо помогать, а где – не мешать. Когда мы говорим о голкипере, там целый комплекс разных причин, – сказал заслуженный тренер России.