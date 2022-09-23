«Ротенберг мог бы припеваючи жить на пляже и заниматься какой-нибудь «Формулой-1». А он пришел в хоккейную семью активным деятелем». Новиков о тренере СКА

Заслуженный тренер России высказался о .

прокомментировал создание команды «Россия 25», которую возглавит главный тренер .

– Решение создать эту команду я оцениваю однозначно положительно. Надо только приветствовать, что в такой тяжелой ситуации руководители ищут возможности для развития.

Каждый хоккеист будет на виду не только болельщиков, но и специалистов. Сборная – это возможность поднять статус игрока, и надеть майку своей страны – это навсегда.

Здесь организаторам надо поставить пятерку. И хоккеисты должны сами понимать, что это делается не для Ротенберга или Третьяка, а для них самих.

Хотя это все не снимает самой сложной работы по возвращению всех наших сборных в международную семью. Все это серьезная политика, которая не зависит от , однако голос Федерации, спортсменов и специалистов должен быть постоянно и везде слышен.

– Как вы относитесь к тому, что сборную возглавит Роман Ротенберг?

– Ротенберг при всех своих возможностях мог бы припеваючи жить на пляже и заниматься какой-нибудь «Формулой-1». А он пришел в хоккейную семью, и не наблюдателем, а активным деятелем.

Ошибки есть, но они есть у любого человека. Любые действия, направленные на развитие, должны приниматься с уважением и пониманием. Его энергия – хороший пример для всех.

Под руководством Ротенберга я тренировал команду «Стройгазмонтаж». Он вставал в строй наряду со всеми другими ребятами, тренировался, набивал шишки, нервничал, кричал, и мы дважды становились чемпионами, – сказал Новиков.