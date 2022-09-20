«Российский хоккей улетел в космос в своем развитии. А вот материально-техническая база запаздывает». Новиков о проблемах с инвентарем из-за санкций

заявил, что российский хоккей улетел в космос, но страдает из-за инвентаря.

«Чемпионат у нас идет, но меня начинают тревожить такие моменты, как проблемы с инвентарем, которые возникли из-за санкций.

Наш хоккей в своем развитии не то что ушел вперед — он улетел в космос. А вот материально-техническая база запаздывает.

Знаю, что-то сейчас делается. Но этот процесс должен быть поставлен на поток. Подобные задачи нужно решать на уровне правительства.

Спортивный рынок огромный, и мы его уступили. Нужно этим заниматься. Чтобы обеспечить хотя бы Ночную лигу, нужно налаживать выпуск клюшек на российских предприятиях. А иначе будет дороговато.

Я прошел все и все видел, тренируя любительские команды. Взрослые люди ночами с удовольствием играют и тренируются, а также покупают клюшки за свой счет.

Только в Москве тысячи любителей разного возраста, которые после работы не идут домой, а тренируются. Сейчас эта проблема может стать очень серьезной. Я гордился этими ребятами, и сейчас проблема с инвентарем меня очень сильно беспокоит», – сказал заслуженный тренер России.

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