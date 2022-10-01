Новиков о Гашеке: «Пусть деньги, которые заработал в России, перечислит в детский фонд. Не говорим, что мы идеальны, но так бросаться в нас шайбами – удар в спину»

Юрий Новиков высказался о том, что россияне смогут сыграть в матчах НХЛ в Чехии.

– Крепкая, жесткая позиция НХЛ меня даже удивила – или едет вся команда в полном составе, или мы не едем вообще. Никаких переговоров, и это очень хороший пример.

– Как вы относитесь к заявлениям Доминика Гашека, который выступает против участия россиян в матчах в Чехии?

– У меня есть лозунг: «Вратари всех стран, соединяйтесь!», а Гашек занял такую позицию… Тем более он выступал ведь в России. Да, тогда была другая политическая обстановка, но он играл здесь, получал неплохие деньги, надевал спартаковскую майку. Был нашим другом, пользовался уважением, его любили болельщики.

Пусть деньги, которые он заработал в России, перечислит сюда в какой-нибудь детский фонд. Это будет гражданский поступок. Не говорим, что мы идеальны, но так бросаться в нас шайбами – это неправильно. Это удар в спину.

Приехал бы Гашек в Россию с «Баффало» или «Детройтом», а его бы не пустили – и мы были бы против этого. Такое поведение не делает ему чести. Как великий вратарь он обязан не только хорошо играть на площадке, но и показывать пример в жизни. У вратарей такое обострение бывает, но оно проходит.

Спортивное сообщество должно наводить какие-то мосты. Вот, финны на конгрессе ИИХФ не проголосовали против России, и я стал их больше уважать. Они не пошли по течению. Придет время собирать шайбы, и спорт будет мостиком для выхода из такой политической ситуации, – заявил заслуженный тренер России.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В составе «Шаркс» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «Предаторс» выступает Яков Тренин.

Доминик Гашек: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком»