СКА запустил линейку одежды «Кулак победы» после штрафа Ротенбергу за оскорбительный жест

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СКА запустил новую линейку спортивной одежды.

После штрафа главному тренеру Роману Ротенбергу в клубе сделали линейку одежды под названием «Кулак победы».

Напомним, Ротенберг был оштрафован КХЛ за оскорбительный жест после матча с ЦСКА.

«Это не первая для нас ситуативная коллекция, схожую с концепцией «No Pasaran» мы делали в одном из недавних плей‑офф.

Идея проста: мы всегда действуем единым кулаком, в каждой игре ищем ключ к победе. Сейчас готовим целую линейку, средства от продажи этих вещей потратим на развитие детского хоккея, нашей программы ЮНИОР», – сказал Ротенберг.

  

Фото: СКА

Ротенберг о штрафе от КХЛ: «Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь, если кого-то оскорбил. Очень уважаю и судей, и ЦСКА, наша суперсерия продолжается»

Жест Ротенберга – судьям: несколько раз ударил левой рукой по согнутой в локоть правой руке («Матч ТВ»)

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