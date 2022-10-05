Ротенберг о штрафе от КХЛ: «Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь, если кого-то оскорбил. Очень уважаю и судей, и ЦСКА, наша суперсерия продолжается»

высказался о штрафе за непристойный жест после матча с ЦСКА.

Сегодня стало известно, что Спортивно-дисциплинарный комитет наказал главного тренера СКА денежным штрафом.

«Узнал о штрафе после матча с из СМИ. Игра была очень напряженная, соперник – очень сильным, победа отняла много физических и эмоциональных сил.

Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь за него, если он кого-то оскорбил. Не хотел обидеть никого из участников матча, очень уважаю и судей, и соперников.

Я уже говорил, что в детстве у меня висел плакат Сергея Федорова, безмерно уважаю его и как игрока, и как тренера. То же самое могу сказать о каждом игроке и всей организации ЦСКА.

Такие эмоциональные матчи – украшение чемпионата КХЛ. Это развитие игроков, тренеров, при такой конкуренции каждый, кто выходит на лед, желает только одного – победить. Наши ребята вышли на матч с огоньком.

Соперничество СКА и ЦСКА стало классическим противостоянием российского хоккея, его украшением. Наша суперсерия длится не один сезон и продолжается.

Надеюсь, что штраф пойдет на развитие детского хоккея. Работаем дальше, готовимся к важной игре со «Спартаком», – написал Ротенберг в телеграм-канале.

Жест Ротенберга – судьям: несколько раз ударил левой рукой по согнутой в локоть правой руке («Матч ТВ»)