Вайсфельд о Бердине и СКА: «Думаю, у них уже есть договоренность. Вряд ли он стал бы просто так разрывать контракт»
Леонид Вайсфельд высказался касательно возвращения Михаила Бердина в Россию из «Виннипега».
– Мне кажется, нет смысла рассуждать о том, в какой команде Бердину будет лучше провести сезон. Права на него у СКА. Как в Петербурге решат, так и будет.
Для начала надо понимать, какие соображения на него у руководителей клуба. Может быть, они хотят его подписать? Честно говоря, я думаю, что у них уже есть договоренность. Вряд ли человек стал бы просто так разрывать контракт. Наверное, клуб и игрок уже обо всем договорились.
– Сейчас в СКА сильно играет Дмитрий Николаев. К тому же, есть еще травмированный Александр Самонов. Каковы шансы Михаила стать первым номером в команде?
– Здесь не о Бердине надо говорить, а о СКА. В первую очередь, важно то, что они думают. Насчет самого вратаря вопрос второстепенный. Права принадлежат Питеру, они будут решать. Бердин-то тут причем? Он как солдат: что скажут, то и будет делать, – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
Бердин вернется в КХЛ. Он не будет играть за «Виннипег» из-за рекомендации программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами
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