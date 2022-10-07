Вайсфельд о Бердине и СКА: «Думаю, у них уже есть договоренность. Вряд ли он стал бы просто так разрывать контракт»

Теги СКА возможные переходы Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Виннипег Александр Самонов Михаил Бердин Дмитрий Николаев Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался касательно возвращения Михаила Бердина в Россию из «Виннипега». 

– Мне кажется, нет смысла рассуждать о том, в какой команде Бердину будет лучше провести сезон. Права на него у СКА. Как в Петербурге решат, так и будет.

Для начала надо понимать, какие соображения на него у руководителей клуба. Может быть, они хотят его подписать? Честно говоря, я думаю, что у них уже есть договоренность. Вряд ли человек стал бы просто так разрывать контракт. Наверное, клуб и игрок уже обо всем договорились.

– Сейчас в СКА сильно играет Дмитрий Николаев. К тому же, есть еще травмированный Александр Самонов. Каковы шансы Михаила стать первым номером в команде?

– Здесь не о Бердине надо говорить, а о СКА. В первую очередь, важно то, что они думают. Насчет самого вратаря вопрос второстепенный. Права принадлежат Питеру, они будут решать. Бердин-то тут причем? Он как солдат: что скажут, то и будет делать, – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Бердин вернется в КХЛ. Он не будет играть за «Виннипег» из-за рекомендации программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами

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