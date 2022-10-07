Михаил Бердин: «Каждый наш пацан в НХЛ – патриот и любит свою страну. Со всеми русскими ребятами общаемся, объединились в один кулак»

высказался о своем возвращении в Россию из .

– В российских СМИ сообщают как о варианте с , так и о вероятном переходе в . При этом права на вас принадлежат . За какой клуб вы будете выступать в этом сезоне КХЛ?

– Если сразу все карты раскрыть, то вам, журналистам, скучно станет! Нужно оставить какую-то интригу, чтобы было интересно.

Я пока на пути в Россию. Как только вернусь, подпишу контракт, тогда все объявим официально.

– Допускаете ли вы, что другие энхаэловцы последуют за вами? Может быть, с кем-то такую возможность уже обсуждали?

– Мы со всеми русскими ребятами общаемся, объединились в один кулак. Не знаю, кто вернется, но точно знаю, что каждый наш пацан, кто играет в НХЛ, – патриот и любит свою страну. А кто какое примет решение – это уже дело каждого, – сказал вратарь.

Бердин вернется в КХЛ. Он не будет играть за «Виннипег» из-за рекомендации программы НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами