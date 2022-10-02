Плющев о заявлении МИД Швеции: «Чехи, словаки и финны уже уехали. Ничего нового шведы не придумали»

отреагировал на заявление МИД Швеции.

Министерство рекомендовало хоккеистам не ехать в Россию. При этом шведский МИД пока не призывал игроков покинуть страну.

«Чехи, словаки и финны уже уехали. Ничего нового шведы не придумали.

Решение по этому вопросу будут принимать сами игроки. На сегодняшний день после всех ярких заявлений никто еще не побежал за билетами и не разорвал контракт.

Никакой сенсации в этих словах нет. Но думаю, каждый игрок сам будет принимать решение», – заявил заслуженный тренер России.

На данный момент в КХЛ играют шесть шведских хоккеистов: Юхан Маттссон («Автомобилист»), Адам Рейдеборн и Фредрик Клаэссон (оба – ЦСКА), Якоб Лилья («Динамо»), Робин Пресс («Северсталь») и Адам Альмквист («Трактор»).

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев