МИД Швеции рекомендовал хоккеистам не ехать в Россию

Теги ЦСКА Северсталь Трактор Автомобилист КХЛ Динамо Адам Альмквист Фредрик Клаэссон Юхан Маттссон Политика Якоб Лилья Адам Рейдеборн Робин Пресс Хоккей

МИД Швеции рекомендовал игрокам не ехать в Россию.

Как сообщает Expressen, МИД пока не призывал покинуть страну, но советует не ездить в Россию.

«Решение о рекомендации основывается на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и Генеральным консульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку», – говорится в сообщении пресс-службы МИД Швеции.

На данный момент в КХЛ играют шесть шведских хоккеистов: Юхан Маттссон («Автомобилист»), Адам Рейдеборн и Фредрик Клаэссон (оба – ЦСКА), Якоб Лилья («Динамо»), Робин Пресс («Северсталь») и Адам Альмквист («Трактор»).

Ранее США и Канада призвали своих граждан уехать из России.

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные