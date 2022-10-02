МИД Швеции рекомендовал хоккеистам не ехать в Россию

МИД Швеции рекомендовал игрокам не ехать в Россию.
Как сообщает Expressen, МИД пока не призывал покинуть страну, но советует не ездить в Россию.
«Решение о рекомендации основывается на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и Генеральным консульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку», – говорится в сообщении пресс-службы МИД Швеции.
На данный момент в КХЛ играют шесть шведских хоккеистов: Юхан Маттссон («Автомобилист»), Адам Рейдеборн и Фредрик Клаэссон (оба – ЦСКА), Якоб Лилья («Динамо»), Робин Пресс («Северсталь») и Адам Альмквист («Трактор»).
Ранее США и Канада призвали своих граждан уехать из России.
Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев