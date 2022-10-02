МИД Швеции рекомендовал хоккеистам не ехать в Россию

МИД Швеции рекомендовал игрокам не ехать в Россию.

Как сообщает Expressen, МИД пока не призывал покинуть страну, но советует не ездить в Россию.

«Решение о рекомендации основывается на общей оценке нескольких факторов. МИД находится в тесном контакте с посольством Швеции в Москве и Генеральным консульством в Санкт-Петербурге и проводит постоянную оценку», – говорится в сообщении пресс-службы МИД Швеции.

На данный момент в КХЛ играют шесть шведских хоккеистов: Юхан Маттссон ( ), Адам Рейдеборн и Фредрик Клаэссон (оба – ), Якоб Лилья ( ), Робин Пресс ( ) и Адам Альмквист ( ).

Ранее США и Канада призвали своих граждан уехать из России.

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев