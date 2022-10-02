Депутат Журова: «Не считаю, что КХЛ многое потеряет, если шведы не будут переходить. Канада и США тоже сказали, чтобы игроки покинули клубы, ничего нового»

Депутат Светлана Журова поделилась мнением о заявлении МИД Швеции.

Министерство рекомендовало хоккеистам не ехать в Россию. При этом шведский МИД пока не призывал игроков покинуть страну.

«Ну окей, Канада и США тоже сказали, чтобы их игроки покинули клубы , ничего нового мы не видим. Кто-то из спортсменов на это реагирует, кто-то не реагирует и скажет: «Ничего страшного, все равно будем играть». Все зависит от хоккеистов. Думаю, другие страны тоже обяжут им так сказать.

Не считаю, что КХЛ многое потеряет, если шведы не будут переходить. У нас есть свои хорошие игроки. Значит, будет больше возможности, чтобы играли молодые.

Если они не будут приезжать, ничего страшного не случится. Собственный хоккей будет развиваться. Для нас ничего страшного не произойдет», – считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.