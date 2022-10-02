Крылов о новой арене «Авангарда»: «Если с какого-то места будет плохой обзор, оно будет ликвидировано»

высказался о недостатках новой арены «Авангарда».

«Мелочей очень много. Нам еще работать и работать. Основные вы знаете – это заборы, которые мешают просмотру. Считаю, что каждое проданное место должно быть с хорошим обзором. Рабочей группе поставлена такая задача. Если с какого-то места будет плохой обзор, то оно будет ликвидировано.

Будем искать решения. Скорее всего, поставим на место заборов сертифицированное стекло, которое должно держать нагрузку 100 килограмм.

Плюс нужно наладить диджетальные вещи, которые не соответствуют нашим ожиданиям», – сказал председатель совета директоров .

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