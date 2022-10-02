Заварухин о 0:4 от «Салавата»: «Соперник не давал форвардам поднять голову, где-то неправильно сыграли в атаке»

высказался после матча против (0:4).

«Хорошее начало было, много моментов, надо отдать должное вратарю соперника, он сильно помог им. Не хватало игрока под воротами, соперник справлялся с прямыми бросками.

Почему Романцев стал заменой Да Косте? А кто у нас еще есть из центральных? Не хотелось разбивать звено Волка. Куликов на травме.

Ключевой момент матча? Игра шла до гола, дальше немного раскрылось, было желание забить гол, и на контратаках соперник нас поймал. Проблемы в позиционной атаке? Она была, но не было постоянной угрозы, пожалуй. Соперник не низко играл, не давал форвардам поднять голову, где-то неправильно сыграли в атаке», – сказал главный тренер .