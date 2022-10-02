Береглазов о статусе автора 1-го гола «Авангарда» на новой арене: «Круто, что вошел в историю. Шайбу мне пока никто не дал»

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Алексей Береглазов сказал, что ему не отдали шайбу от первого гола на новой арене. 

Защитник «Авангарда» стал первым игроком омского клуба, отличившимся на «G-Drive Арене». Игрок сравнял счет в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:1). 

– Есть чувство, что вы вошли в историю?

– В смысле?

– Это первая шайба игрока «Авангарда» на арене, которая может стоять еще 100 лет.

– Круто! И что победили, и что вошел в историю. Надо продолжать в том же духе.

– Шайбу удалось забрать?

– Мне ее никто не дал.

– А потом она, может, будет стоить миллион.

– Ну не знаю, пока никто не приносил. Очень важно, что мы вернулись (в Омск). Все ждали эту игру. Плюс тяжелая ситуация в турнирной таблице. Тем более играем дома. Мы просто обязаны были победить в первом матче, – сказал Береглазов. 

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