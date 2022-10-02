Береглазов о статусе автора 1-го гола «Авангарда» на новой арене: «Круто, что вошел в историю. Шайбу мне пока никто не дал»

Алексей Береглазов сказал, что ему не отдали шайбу от первого гола на новой арене.
Защитник «Авангарда» стал первым игроком омского клуба, отличившимся на «G-Drive Арене». Игрок сравнял счет в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:1).
– Есть чувство, что вы вошли в историю?
– В смысле?
– Это первая шайба игрока «Авангарда» на арене, которая может стоять еще 100 лет.
– Круто! И что победили, и что вошел в историю. Надо продолжать в том же духе.
– Шайбу удалось забрать?
– Мне ее никто не дал.
– А потом она, может, будет стоить миллион.
– Ну не знаю, пока никто не приносил. Очень важно, что мы вернулись (в Омск). Все ждали эту игру. Плюс тяжелая ситуация в турнирной таблице. Тем более играем дома. Мы просто обязаны были победить в первом матче, – сказал Береглазов.