Толчинский о первом матче на новой арене в Омске: «Был флешбэк, когда играли на МЧМ с Канадой, и весь стадион красный. Тогда все против нас, сейчас – за. Кайф»

высказался о первом матче на новой арене в Омске.

Клуб победил (2:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Исторический день для всего Омска, Сергей. Как эмоции?

– Они вообще зашкаливают! Хочется этот первый матч переигрывать вновь и вновь. Когда на разминку вышел, это было что‑то невероятное. Когда мечтаешь о больших играх, то представляешь именно такое – полные трибуны.

Даже был флешбэк, когда мы играли на молодежном чемпионате мира против Канады. И весь стадион красный. Только тогда все болели против нас, а сейчас – наоборот. Просто кайф, не передать словами.

– Когда так болельщики нависают, это давит.

– Так в этом весь кайф. Их энергия, любовь, поддержка передаются нереально. Они очень близко, ты их всех видишь. Это радость.

– для «Авангарда» получился сложным, а победа оказалась волевой — вы отыгрывались.

– Было понятно, что игра простой не получится. Это первый матч на арене, небольшое давление, кто‑то нервничает. Легкой прогулки никто не ждал. Наоборот, [хорошо], что мы так победили, уступая 0:1. Сыграли как команда. И эта волевая победа очень вдохновляет. Александр Владимирович (Крылов) сказал, что этот день – отправная точка, – сказал форвард омского клуба.