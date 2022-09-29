Евгений Бирюков о проблемах у молодежи «Салавата»: «Это все сидит в голове, психологический барьер»

Защитник рассказал о проблемах молодых игроков.

– В «Салавате Юлаеве» действительно много талантливой молодежи. Парни здорово проявили себя в прошлом сезоне и сериях плей-офф, но сейчас ушли в тень. Что им мешает? Переход из молодежного хоккей во взрослый – это действительно сложный этап?

– Мне кажется, это все сидит в голове, какой-то психологический барьер. В прошлом сезоне после отъезда иностранцев у нашей молодежи был эмоциональный подъем. Они здорово сыграли в плей-офф, к ним было доверие, они пользовались этим.

В текущем сезоне у ребят уже другая роль в команде. С них требуют как со всех, потому что тренеры уже увидели, что они умеют и могут играть, делать результат. Парням нужно просто преодолеть этот момент. Мы все видим и знаем, что они могут. Все зависит от них, – сказал Бирюков.