Евгений Бирюков: «Переговоры с «Салаватом» прошли отлично. С моей стороны было только желание остаться. Нравится организация, болельщики»

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Защитник Евгений Бирюков прокомментировал продление контракта с «Салаватом Юлаевым».

«Переговоры прошли отлично, пришли к общему знаменателю. С моей стороны было только желание остаться в Уфе: нравится организация, очень нравятся болельщики – как они любят и поддерживают команду. К тому же моим детям нравится в Уфе.

На следующий сезон главная задача – помочь команде достичь результата и, конечно, помогать нашим молодым игрокам. Это входит в обязанности для нас, взрослых спортсменов», – сказал Бирюков.

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