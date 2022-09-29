Бирюков о Зарипове: «Для КХЛ большой плюс, что он еще играет, показывает хороший хоккей в плане креатива»

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Евгений Бирюков поделился мнением о Данисе Зарипове.

– Вас удивило, что он решил продолжить свою профессиональную карьеру?

– Честно говоря, его решение меня не удивило. Мы общались с ним в отпуске. Зная Даниса, он просто так не закончит карьеру (улыбается).

Когда он чувствует, что у него есть силы и эмоции, то он будет играть. Тем более сейчас, в такое время, когда таких мастеров осталось очень мало.

Я думаю, для КХЛ большой плюс, что он еще играет, показывает, на мой взгляд, хороший хоккей в плане того же креатива. Понятно, что возраст дает о себе знать, но касаемо уровня мастерства и видения игры таких игроков, как Зарипов, действительно мало, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

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