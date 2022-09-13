Защитник «Салавата» Бирюков – 1-й игрок, проведший 900 матчей в КХЛ (с учетом плей-офф)

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Защитник «Салавата» Евгений Бирюков – 1-й игрок, проведший 900 матчей в КХЛ.

36-летний игрок принял участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:3). 

В его активе стало 728 матчей в регулярных чемпионатах (115 очков, 21+94) и 172 – в розыгрышах Кубка Гагарина (26 очков, 2+24)

Бирюков выступал в лиге только за 2 клуба – «Металлург» (с которым дважды выиграл Кубок Гагарина) и «Салават Юлаев»

По играм в регулярных чемпионатах за Бирюковым следуют Вадим Шипачев («Ак Барс», 698), Сергей Мозякин (685), Роман Старченко («Спартак», 678), Илья Каблуков («Динамо», 678). 

По играм в плей-офф – Александр Попов (162), Илья Каблуков (160), Сергей Мозякин (157), Данис Зарипов («Ак Барс», 154), Василий Кошечкин («Металлург», 151). 

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