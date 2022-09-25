Вратарь «Динамо» Коновалов: «Понимали, что мы сильнее СКА»

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Илья Коновалов высказался о победе «Динамо» над СКА (2:1 Б). 

– Мы отталкивались от своей игры, хоть и проиграли два матча против СКА. Нужно было набирать очки с этой командой. Мы не смотрели, что происходит у соперника.

Хорошо, что выиграли. Парни сделали отличную работу в обороне, после чего забросили шайбу. Пусть одна, но она помогла уйти в овертайм и буллиты, где мы добыли победу.

– Как отразилась на команде пропущенная шайба в конце первого периода?

– Только раззадорила. Прошлую игру в Петербурге мы начали с 0:2 после первого периода. Сейчас тоже неприятная концовка, в раздевалке переговорили с ребятами, понимали, что мы сильнее СКА и выходили дальше, чтобы выигрывать, – сказал вратарь «Динамо».

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