Иван Игумнов: «СКА – серьезный соперник. Чем больше матчей против таких команд, тем быстрее растешь»

поделился эмоциями после победы над (2:1 Б) в серии буллитов.

– Хорошо играли. Сделали работу над ошибками после двух поражений от СКА, и сегодня это принесло результат.

– В чем отличие каждой из трех игр против СКА?

– Все игры напряженные. СКА – серьезный соперник. Интересно против них играть, всегда много сил забирают такие матчи. Чем больше встреч против таких команд, тем быстрее растешь.

– После прошлого матча в Петербурге ты сказал, что беззубо сыграли в атаке и не так настроились, как на других соперников. Можно ли сказать, что сегодня таких проблем не было?

– Без ошибок нельзя играть. Но, как я и говорил, мы провели работу и сыграли по-другому.

– Во втором периоде было много стычек. С чем это связываете?

– Такие матчи всегда выигрываются за счет характера. Никто не хочет уступать. Поэтому иногда эмоции перехлестывают, – сказал нападающий московского .