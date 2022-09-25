Цицюра о поражении от «Динамо»: «Что-то не до конца получилось у СКА, разница в мастерстве с «Куньлунем» ощущается. Здесь решает не тактика, а настрой»

дал комментарий после поражения от (2:3 Б).

– Третья игра с этим соперником за короткий период времени. Изучаем их, они изучают нас, уже притерлись друг к другу.

Каждая игра примерно одинаковая – до одной заброшенной шайбы. Сегодня доиграли до буллитов, и там «Динамо» оказалось сильнее, поэтому мы и проиграли.

– После «Куньлуня», который позволял больше, такое плотное «Динамо» стало холодным душем? Тяжелее было играть против москвичей после Мытищ?

– Понятное дело, что разница в мастерстве соперников видна и ощущается.

Но с «Динамо» мы не первый и даже не второй раз за месяц играем. Здесь скорее решает не тактика, а настрой – то, как мы сражаемся и бьемся.

– Сегодня ощущалось, что соперник бежал агрессивнее, чем в предыдущих матчах?

– Мы не обращаем внимание на чужой настрой. Всегда отталкиваемся от своей игры, стараемся играть в свой хоккей.

Сегодня что-то не до конца получилось. Но на каждую команду сами мы настраиваемся одинаково, и не важно, из какой она части турнирной таблицы.

На соперника не смотрим, просто настраиваемся и стараемся отдаваться игре полностью.

Если сегодня мы проиграли, значит, что-то не до конца получилось. Готовимся к следующей не менее серьезной игре, – сказал нападающий СКА.

СКА забил два гола за одну смену! Судьи не заметили идеальное попадание Жафярова, но потом исправились