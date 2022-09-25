Форвард СКА Воробьев о прогрессе на вбрасываниях: «Это работа всех партнеров. Не только моя заслуга, на точке вся пятерка играет»

Форвард СКА Михаил Воробьев рассказал о своем прогрессе на вбрасываниях.

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с (1:2 Б) 25-летний нападающий выиграл 16 попыток из 20 (80%). Всего в сезоне у него 59,9% эффективности (112 успешных попыток из 187).

– Была равная игра, встречались две хорошие команды. Вся игра кость в кость. «Динамо» реализовало свои моменты, мы – нет, поэтому они выиграли, а мы – проиграли.

– В эпизоде с первой заброшенной шайбой сразу ли вы поняли со скамейки, что она влетела в ворота именно после броска Жафярова?

– Да, было видно, что Дамир забил, но судьи не сразу увидели этот эпизод. Так что Андрей (Педан – прим. Sports.ru) решил снять все вопросы и сразу забил второй.

– После «Куньлуня», который позволял больше, такое плотное «Динамо» стало холодным душем? Тяжелее было играть против москвичей после Мытищ?

– Не сказал бы, что есть какая-то разница. И за «Куньлунь», и за «Динамо» дают два очка – готовимся индивидуально к каждой игре.

– Вы заметно усилили свою игру на точке вбрасывания. Работаете над этим компонентом индивидуально?

– Это работа всех партнеров – посмотрите, сколько Яшкин с Жафяровым делают подборов и не дают игрокам соперника забрать эту шайбу. На вбрасывании вся пятерка играет, так что это не только моя заслуга, – сказал центрфорвард клуба из Санкт-Петербурга.