Муранов о 2:1 со СКА: «На 3-й период выходили с уверенностью, что должны забирать игру. Прошлый матч отдали, хотя «Динамо» тоже было лучше»

Иван Муранов высказался о победе «Динамо» над СКА (2:1 Б).
– Хороший матч, с самого начала играли неплохо. Даже несмотря на пропущенную шайбу выглядели лучше и имели моменты забить больше. Переломили невезение во втором периоде, забили и по буллитам выиграли.
– Во втором периоде удалось полностью перехватить инициативу. За счет чего это получилось сделать?
– Было пару хороших смен, когда сделали наложения. Даже два раза подряд получилось смениться. Минут пять играли в зоне СКА. Они долго после этого приходили в себя.
На третий период выходили с уверенностью, что мы должны забирать эту игру. Мы прошлый матч отдали, хотя тоже были лучше. Не хотели ехать в Москву с одним набранным очком.
– Впереди три домашних матча. Как будете готовиться?
– Завтра отдохнем и приступим к работе. Хочется поскорее сыграть дома, при поддержке своих болельщиков. Пользуясь случаем, приглашаю всех на матчи! – сказал форвард московского клуба.