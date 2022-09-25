Муранов о 2:1 со СКА: «На 3-й период выходили с уверенностью, что должны забирать игру. Прошлый матч отдали, хотя «Динамо» тоже было лучше»

высказался о победе над (2:1 Б).

– Хороший матч, с самого начала играли неплохо. Даже несмотря на пропущенную шайбу выглядели лучше и имели моменты забить больше. Переломили невезение во втором периоде, забили и по буллитам выиграли.

– Во втором периоде удалось полностью перехватить инициативу. За счет чего это получилось сделать?

– Было пару хороших смен, когда сделали наложения. Даже два раза подряд получилось смениться. Минут пять играли в зоне СКА. Они долго после этого приходили в себя.

На третий период выходили с уверенностью, что мы должны забирать эту игру. Мы прошлый матч отдали, хотя тоже были лучше. Не хотели ехать в Москву с одним набранным очком.

– Впереди три домашних матча. Как будете готовиться?

– Завтра отдохнем и приступим к работе. Хочется поскорее сыграть дома, при поддержке своих болельщиков. Пользуясь случаем, приглашаю всех на матчи! – сказал форвард московского клуба.