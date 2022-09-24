Яшкин о матче с «Динамо»: «Тренеры СКА говорили, что мы не выполняли требования, поэтому проиграли»

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Дмитрий Яшкин дал комментарий после поражения от московского «Динамо» (2:3 Б).

Бело-голубые прервали победную серию СКА из девяти игр подряд. 

«Динамо» хорошо играло в прессинг, не давало нам выходить из зоны. Наши ошибки давали им шансы забить.

Тренеры говорили, что мы не выполняли требования, поэтому и проиграли. Надеюсь, наши злость и желание позволят начать следующую победную серию.

Когда не забросил буллит, стало обидно. Вроде все сделал, но не поднял шайбу», – сказал нападающий СКА.

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