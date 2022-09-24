Алексей Кудашов: «Динамо» по силам обыграть СКА. Была уверенность, что мы можем и должны выигрывать»

дал комментарий после победы над (2:1 Б).

– Думаю, игра всем понравилась. Отличная атмосфера, болельщики, наверное, увидели все, что могли.

И быстрая игра, и много моментов, и голы, и овертайм, и буллиты – все что надо, полный набор. Еще и очки забрали – мы довольны.

– Было особенно принципиально набрать очки после двух проигрышей в этом сезоне?

– Не было особой принципиальности. Было другое немножко – нам по силам обыграть соперника, это самое важное.

Сейчас игры идут через день, и если зацикливаться на отдельных матчах, выплескиваться полностью, то на сезон не хватит. Была уверенность, что мы можем и должны выигрывать.

– Что поменяли в игре команды по сравнению с двумя предыдущими встречами?

– По сравнению со второй игрой почти ничего не меняли – рисунок приблизительно такой же и был. Подчистили некоторые моменты, но это обычные тактические рисунки, где-то индивидуальная работа.

Наверное, больше ничего – здесь дело в игроках, когда и как они верят в себя, как все выполняют.

– Немного удивительно было, что все 60 минут вы сыграли первым номером. Как этот момент оцените, насколько хватало сил?

– Команда молодая, силы у них есть. Уходить в оборону в Питере очень опасно – исполнители хорошие, не отсидишься, пропустишь что-то.

Пытались искать счастья у ворот соперника и тем самым отодвинуть игру подальше от наших ворот.

– Рашевский – питерский парень, сегодня забросил победный буллит и прервал победную серию СКА. Как его подкалывали в раздевалке?

– Наверное, никто не подкалывал. Хорошо, что забил. Сложный момент – пятый, решающий бросок. Молодец, взял ответственность и исполнил, – сказал главный тренер московского .