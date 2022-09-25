Юдин об игре СКА и «Динамо»: «Судейство оставляло желать лучшего. Очень красивое падение получилось с удалением Воробьева. Зачем так корчиться?»

высказался об арбитрах после матча между и московским (1:2 Б).

«Матч был хороший, боевой, много силовых, болельщикам точно было интересно. Но вот судейство оставляло желать лучшего.

Особенно с удалением Воробьева – там ну очень красивое падение получилось, особенно от такого контакта. Зачем так корчиться после малейшего касания перчаткой?

А голы? СКА вообще два пришлось забить в одной атаке, чтобы засчитали хотя бы один. В таких матчах нужно, чтобы судьи были максимально сосредоточенны, а получается вот такая неразбериха.

Но питерцам за боевой настрой пятерка. Кстати, и в овертайме тоже большие вопросы по голу – вратарь «Динамо» накрыл ловушкой шайбу и увел ее за линию.

Да, судьям шайбу не видно, по нынешним правилам гол засчитать нельзя. Но, по ощущениям, шайба ленточку все же пересекла.

Рашевскому наверняка было приятно победный буллит в родном городе забить, тем более что он местный воспитанник.

Москве повезло, что у нас в Петербурге вырос такой игрок и уже готовым мастером перешел в «Динамо», – сказал экс-защитник СКА.