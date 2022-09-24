Ротенберг об игре с «Динамо»: «СКА было полезнее проиграть. Поражение пойдет нам на пользу»

считает полезным для СКА поражение от московского (1:2 Б).

Бело-голубые прервали победную серию питерцев из девяти игр подряд.

– Огромная благодарность нашим болельщикам – аншлаг дорогого стоит. Мы старались вырвать победу любой ценой. Слетали в Мытищи, вернулись. Понимали, что будет в плане того, что мы не такие свежие.

Но все ребята работали, как единое целое. Допускали ошибки, в том числе и в меньшинстве – будем над этим работать. Без поражений не бывает побед.

Заработали боевой балл – за это спасибо команде. По самоотдаче ни к кому нет вопросов. Сейчас будем добавлять. Это поражение пойдет нам на пользу. Работаем дальше и вернемся еще злее.

– Что не получилось во втором периоде?

– Где-то подвела концентрация, не хватило внимания. Понимаем, что каждый соперник выходит против нас показывать свой лучший хоккей. Должны всегда об этом помнить. Наверное, ребята об этом позабыли.

Все хотят нас обыграть – значит, мы должны работать лучше, чем все остальные команды и на каждую смену выходить с полным вниманием. Нужно работать на команду.

– Внутренне обидно, что не добрались до десятой победы?

– Впереди у нас следующая игра – она самая важная. Начинаем с чистого листа! Доберемся! Будем работать все вместе.

Подтянем игровую дисциплину – к ней есть вопросы. Удаления – некомандные. Надо играть на коллектив. Когда заслуживаешь победу своей честной работой – ты выигрываешь.

Сегодня нам было полезнее проиграть. У нас нет времени на уныние, на серьезный анализ. Уже послезавтра игра против сильного соперника – «Торпедо». 10 минут подумаем, что нужно улучшить. Не станем посыпать голову пеплом. Следующий бой – послезавтра.

Так работают все команды в этом сезоне. График очень серьезный, но это интересно. Лучше играть, чем тренироваться.

Думаю, все с этим согласятся. Так интереснее и журналистам, и хоккеистам и тренерам. Улучшаем по ходу, – заявил главный тренер .