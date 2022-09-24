Шимек о матчах НХЛ в Чехии: «Если Барабанов останется в Сан-Хосе, вся команда должна остаться здесь»

Радим Шимек считает, что «Сан-Хосе» не должен играть в Праге без Александра Барабанова.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

Генменеджер «Сан-Хосе» Майк Грир, комментируя возможный запрет Чехии на въезд российских игроков НХЛ, сказал: «Или мы все поедем, или никто не поедет».

«Конечно, я поддерживаю [заявление Грира].

Если Барби (Барабанов) останется здесь, вся наша команда должна остаться здесь», – приводит слова чешского защитника «Сан-Хосе» San Jose Hockey Now.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

Гертл о матчах НХЛ в Чехии: «Поддерживаем Барабанова. Он один из самых приятных парней и не должен быть наказан»