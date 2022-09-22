Плющев о письме МИД Чехии: «Еще один недоброжелательный шаг в нашу сторону. Чехи пытаются показать, что круче них только яйца вкрутую»

считает письмо МИД Чехии недоброжелательным шагом в сторону России.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«Это еще один недоброжелательный шаг в нашу сторону. Считаю, что все зависит от решения клубов НХЛ или от самой лиги. В командах же присутствует много не только русских игроков, но и других стран. Поэтому, если лига согласится на условия МИД Чехии, то это будет их выбор.

Но я думаю, что в командах НХЛ есть здравомыслящие люди, которые скажут: «У нас есть коллектив и мы приезжаем по вашей просьбе показать какие-то выставочные матчи, поэтому нам ничего не надо диктовать».

Чехи пытаются в каждой ситуации показать, что круче них только яйца вкрутую», – сказал бывший главный тренер сборной России.

и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября.

В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.